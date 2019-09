Sicilia: arriva 'Wall of life', una app per aiutare i ragazzi autistici

Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Una app per aiutare i bimbi autistici nella vita quotidiana. Arriva 'Wall of life' l'applicazione realizzata da Sopra Steria, azienda europea di trasformazione digitale, e consegnata, sotto l'egida della Regione siciliana, alla Onlus 'I Corrieri dell’Oasi' di Troina, in provincia di Enna. Obiettivo della app, che è stata rilasciata in open source diventando quindi disponibile per chiunque voglia utilizzarla, è supportare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico in una serie di attività quotidiane, come ad esempio fare la spesa. Attraverso l’utilizzo del dispositivo Kinect, bambini e ragazzi autistici imparano a gestire con autonomia situazioni routinarie.

"Fa piacere che sotto l'egida della Regione siciliana si dia seguito a un progetto che ha l'ambizione di guardare al presente con gli occhi del futuro - ha commentato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - La Sicilia, in questi primi anni di governo Musumeci, ha voluto investire in innovazione tecnologica e Wall of Life è in linea con questo percorso. Oggi qui si scrive una pagina digitale inedita che presto, ne sono certo, troverà il giusto prosieguo nel resto d'Italia".