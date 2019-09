Pagamenti: PoliMi, 24 mld all'anno di mancato gettito per uso contante

Milano, 25 set. (AdnKronos) - E' di 24 miliardi di euro ogni anno in Italia il mancato gettito legato prevalentemente ai pagamenti in contanti. E' la cifra che riportano in un loro appello al Governo Valeria Portale e Ivano Asaro, direttori Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. che da tempo studiano proposte per incentivare i pagamenti elettronici e recuperare il mancato gettito fiscale.

"In questi giorni si parla molto di incentivazione ai pagamenti elettronici e tassazione del contante grazie a una proposta di Confindustria al Governo italiano. Ci sembrava, e ci sembra ancora, un tema irrimandabile. Quello che manca oggi - spiegano è un piano strategico completo volto alla lotta all’evasione e alla promozione dei servizi elettronici e digitali di pagamento. Un sistema che sia in grado di modernizzare il nostro Paese, facendo in primis leva sul cambiamento culturale che deve coinvolgere esercenti e consumatori".