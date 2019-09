Smog: a Padova dal primo ottobre tornano le limitazioni al traffico (3)

(AdnKronos) - Sono esenti dalle limitazioni anche i veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi delle scuole, limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (con autocertificazione). Rimane caldamente consigliato il car pooling, ovvero il trasporto di almeno tre persone a bordo del mezzo. Anche quest’anno sarà in funzione il bot Telegram realizzato in collaborazione con Arpav per avvisare i cittadini, in tempo reale, del livello di allerta.

"Si tratta di misure necessarie e urgenti, che devono essere sostenute anche da adeguati investimenti sul trasporto pubblico e a incentivi ad hoc per migliorare la qualità dei veicoli e degli impianti termici – conclude Chiara Gallani – Padova su questi fronti sta facendo la sua parte, ma non basta. Serve un impegno concreto a tutti i livelli, perché serve tutelare la salute dei cittadini".