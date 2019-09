Autonomia: Gruppo Zaia, governo Pd-M5S ascolti propri elettori veneti, vogliono riforma

Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Il 75% dei veneti, oggi come due anni fa, vuole e pretende che sia applicata la propria richiesta di autonomia regionale; a dispetto di chi pensa che sia un 'capriccio' solo leghista, il sondaggio di oggi sulla stampa conferma che oltre il 50% di votanti Pd e 5 Stelle rientra tra questo 75%. Fortunatamente, quindi, a differenza di chi si trova alla guida del Paese, che pone veti e fa ostruzionismo senza avere né meriti né consensi, noi abbiamo un Presidente di Regione che ha i favori della nostra gente. Grazie al nostro Governatore, porteremo a casa il risultato per tutto il nostro popolo, compresi gli elettori veneti di Pd e 5 Stelle". Questo il commento della Capogruppo di Zaia Presidente a palazzo Ferro Fini, Silvia Rizzotto, rispetto "all'ultimo risultato del sondaggio dell'Osservatorio del Nordest".

"I giornali e le TV nazionali parlano di una diffusa sfiducia verso questo Governo, e già lo si sapeva. Il sondaggio nordestino di oggi, però, conferma che perfino gli elettori veneti di Pd e 5 Stelle, sul tema delle autonomie, avvallano i nostri dubbi - evidenzia la consigliera regionale - Pur tuttavia, leggo che, di pari passo a questa sfiducia conclamata, non si esclude la possibilità che il percorso per ottenere l'autonomia rafforzata della Regione Veneto possa essere più difficile e in salita. Ma su questo aspetto, deve essere chiara una sola e unica cosa: abbiamo al Governo della nostra splendida Regione un Presidente che problemi di consensi e sfiducia non ne ha; sarà con la sua guida che raggiungeremo l'autonomia e chiuderemo la partita".

"Voglio rassicurare tutti: il nostro Presidente Luca Zaia lavora sempre a pancia bassa fino alla meta - conclude Silvia Rizzotto - il target autonomia, se il Governo farà seriamente e onestamente la propria parte, sarà il suo e il nostro regalo per tutto il popolo veneto. Pd e 5 Stelle possono pure continuare con le unghie la loro 'arrampicata' alle poltrone, qui ci pensa Zaia a soddisfare i loro elettori".