Ambiente: da Pd ogni mese proposta, governo si impegni su legge consumo suolo (2)

(AdnKronos) - Incentivi ma anche una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione. "Non ci saranno nuove tasse sulla trasformazione urbana -garantisce Orlando- e anzi si vedrà come utilizzare meglio fondi a disposizione come gli ecobonus. Magari fare in modo che non riguardino un singolo appartamento ma un condomino o un quartiere per interventi più ambiziosi. Vediamo se accanto a fondi già esistenti si può sommare qualcosa. Per questo è importante che l'architrave della legge ci sia prima della manovra".

"Oggi è in discussione un modello di sviluppo -ha aggiunto il sottosegretario all'Ambiente, Morassut- non più sostenibile. Non mancano norme, abbiamo tante leggi eppure abbiamo il fenomeno abusivismo che nasce da condoni che non si è mai smesso di fare perchè abbiamo visto negli anni condoni camuffati. Di qui questa iniziativa del Pd che è coerente con gli obiettivi che si è dato il governo".