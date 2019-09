M5S: blog stelle, da gruppo Senato nessun attacco a Di Maio, uniti e compatti**

Roma, 25 set. AdnKronos) - "Il gruppo parlamentare al Senato del MoVimento 5 Stelle smentisce le ricostruzioni fantasiose della stampa odierna in merito ai 70 firmatari del documento che, in linea con le regole del nostro gruppo, è funzionale alla richiesta di convocazione di Assemblea. Nessun attacco a Luigi Di Maio dunque, anzi la volontà di mettere il gruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato nelle condizioni di produrre proposte a sostegno del lavoro dello stesso Di Maio". E' quanto si legge sul blog delle Stelle, dove viene pubblicato un post accompagnato da una foto di gruppo che ritrae tutti i senatori del M5S all'ingresso principale di Palazzo Madama.

"Il gruppo del MoVimento 5 stelle al Senato è un gruppo affiatato - si legge ancora -. Un gruppo di cittadini, docenti universitari, professionisti ed esponenti della società civile, con storie molto diverse alle spalle ma tutti accomunati da un unico obiettivo: cambiare in meglio questo Paese mettendosi al servizio della politica, come nel miglior spirito del Movimento 5 stelle. Non permettiamo che un normale processo democratico portato avanti dai portavoce al Senato nel rispetto delle regole interne del gruppo, venga distorto e strumentalizzato ad arte per portare un attacco al Movimento 5 Stelle e al suo leader".