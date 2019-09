Manovra: l'esperto, 'incentivi pagamenti elettronici a rischio flop'**

Roma, 25 set. (AdnKronos) - (Di Luana Cimino) - L’incentivo all'uso delle carte elettroniche "da solo non serve a nulla" e se non è affiancato da interventi specifici "non garantisce in automatico il recupero dell'Iva". Così all'Adnkronos Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze all'Università Milano Bicocca, condiziona il successo del progetto anti-evasione del governo ad due importati passaggi, evidenziando inoltre come l'introduzione di detrazioni all'uso dei pagamenti con carta, senza intervenire su privacy e sull'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe un enorme dispendio di soldi per lo Stato nell'ordine di miliardi e miliardi, perché non garantisce in automatico il recupero dell'Iva".