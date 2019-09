Italia Viva: Meloni, 'primo partito femminista? Solo Fdi guidato da donna'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Il primo partito femminista? Come no... Pensato da Renzi, fondato da Renzi e guidato da Renzi che sceglie e nomina le donne nel partito. Tutti 'femministi' i partiti di sinistra, poi l'unico guidato da una donna è a destra e si chiama Fratelli d'ItaIia". Lo rivendica in un tweet la leader di Fdi, Giorgia Meloni.