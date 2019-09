Energia: Gse, conclusi 10.600 controlli su Rvc, revoca incentivi per 600 mln

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha effettuato nel triennio 2017-2019 circa 14.400 verifiche relative a Rvc standard (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi). Delle 10.600 verifiche concluse, circa il 95% ha comportato la revoca degli incentivi per un controvalore economico di circa 600 milioni di euro. Lo rende noto il Gse in un comunicato.

In riferimento ai comunicati stampa diffusi da alcune Associazioni, relativamente all’attività di competenza del Gse, è importante rappresentare che proprio in ragione delle criticità relative ai meccanismi di incentivazione basati sulla mera autocertificazione, in particolare alle Rvc Standard, già dal 2015, il Gse, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato azioni che hanno portato all’abrogazione - con Decreto del 22 dicembre 2015 - delle schede standard 36E, 40E e 47E, all’intensificazione dei controlli in fase di qualifica e soprattutto, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, all’avvio di un numero consistente di verifiche sui progetti di efficienza che hanno beneficiato dei Tee.