Eni: accordo con Renewable Power per sviluppo progetti rinnovabili (3)

(AdnKronos) - Il parco eolico offshore Hornsea, che Mainstream ha venduto a Orsted nel 2016, è il più grande parco eolico offshore del mondo. Midstream ha ceduto Nng a Edf Renewables nel 2017. L’azienda sta anche sviluppando un impianto eolico offshore da 800 MW in Vietnam, Phu Cuong Soc Trang, e si è prequalificata per la gara d’appalto di un impianto offshore da 1.000 MW a Gujarat, in India. In Cile la società possiede asset per la produzione di 1,3 GW, tra eolico e solare, che saranno operativi dal 2021.

In Africa Mainstream ha realizzato 600 Mw di attività eoliche e solari fino all’operatività commerciale e attualmente ha 250 MW di attività eoliche in costruzione in Sud Africa. Sempre in in Africa, attraverso la sua Joint Venture Lekela Power, dispone di 410 Mw di impianti eolici in costruzione in Senegal e Egitto.