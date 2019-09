Ostia: Bonelli, 'ergastolo Spada bella notizia per tutta Roma'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Ergastolo agli Spada e’ una buona notizia per i cittadini e le cittadine di Ostia e di tutta Roma, per gli imprenditori onesti e per chi vuole che sul litorale romano vinca la legalità e la bellezza, un sollievo per chi in questi anni ha subito minacce e attentati per avere contrastato gli interessi della criminalità". Così in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.