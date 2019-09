M5S: Floridia, 'tra noi normale dialettica, Di Maio non in discussione'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Spiace leggere alcune valutazioni su Luigi Di Maio che, ci tengo davvero a precisarlo, non rappresentano assolutamente il pensiero di tutti. Oggi abbiamo avuto una riunione, tutti hanno espresso la propria opinione e guai a non farlo". Lo dice, in una nota, la senatrice del MoVimento 5 Stelle, Barbara Floridia.

"Il MoVimento 5 Stelle è fatto da tante persone con tante sensibilità ma un unico faro comune: il bene dei cittadini. E con questo faro andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, per approvare provvedimenti fondamentali. Ci aspettano il taglio dei parlamentari, misure per scongiurare l'aumento dell'Iva, investimenti sull'ambiente, il taglio del cuneo fiscale. Tutte misure che porteremo avanti insieme al nostro capo politico, senza se e senza ma. Il resto è normale dialettica parlamentare e civile, che, al di là di scatenare pruriti nella stampa, lascia il tempo che trova".