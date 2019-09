Sicilia: Musumeci, 'Mezzogiorno non chiede elemosine ma pari opportunità' (2)

(AdnKronos) - Il governatore ha anche elencato alcune delle azioni messe in campo dal suo governo in questi 20 mesi a favore delle imprese siciliane: 54 milioni di interventi per infrastrutture nelle aree industriali; 100 milioni aggiudicati per gare per lavori pubblici nel 2019 con l'obiettivo di arrivare a 170 milioni complessivi entro il 31 dicembre; 50 cantieri aperti e opere affidate per oltre 200 milioni di euro sul fronte del dissesto idrogeologico; 1641 imprese finanziate con fondi europei nel biennio 2018-2019. E ancora il rilancio dell'Irfis con finanziamenti ad oltre 100 aziende; lo sblocco del Fondo Sicilia; la firma del protocollo con Terna, al definizione del perimetro delle Zes.