Clima: Coldiretti, '- 2°C in campagna, agricoltura a rischio' (2)

(AdnKronos) - L'analisi di Coldiretti sul rapporto prosegue mostrando una tropicalizzazione del clima che conduce a una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense, e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. "Il ripetersi di eventi estremi è costato all’agricoltura italiana oltre 14 mld di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne", sottolinea l'associazione.

"Il surriscaldamento inaridisce i pascoli, fa soffrire gli animali e minaccia l’attività di allevamento mettendo a rischio la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni, nonché alla base dell’agricoltura biologica in ltalia", paese leader europeo per il numero di aziende, spiega Coldiretti.

Il cambiamento climatico, prosegue l'organizzazione, colpisce i prodotti tipici made in Italy e le coltivazioni, anche per l’arrivo di specie aliene che sacrificano frutta e ortaggi. Per questo "decine di migliaia di agricoltori giovani e studenti scendono in piazza il prossimo venerdì 27 settembre in occasione del terzo sciopero mondiale per il clima al villaggio contadino di Bologna in uno spazio di 50 mila metri quadrati nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e nascono le eccellenze del made in Italy alimentare minacciate dal surriscaldamento".