Regionali: Delrio, 'Bonaccini ottimo presidente, non si possono non guardare fatti'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Parlo a titolo personale: in Emilia Romagna abbiamo un'ottima giunta e un esempio di buon governo, Bonaccini è un ottimo presidente di Regione. E' chiaro che la discussione che abbiamo fatto e faremo con il M5S riguarderà tutte le regioni, ma è chiaro che non si possono non guardare i fatti". Lo dice il capogruppo del Pd Graziano Delrio ospite di Skytg24, precisano di non occuparsi "di questa trattativa, ma ne discuteremo e cercheremo di trovare un'intesa".