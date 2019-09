Umbria: Salvini, 'Pd-M5S alleati per salvare poltrona'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Quel che succede in Umbria è incredibile: si vota prima perché sono stati arrestati degli assessori del Pd per una vicenda di sanità e chi li ha fatti arrestare? Il M5S. Ora i 5 Stelle si alleano con chi hanno fatto arrestare, ma gli italiani non hanno il cartello con su scritto 'scemi'. Se vanno insieme arrestati e denuncianti per salvare la poltrona, allora quello in Umbria diventa un giudizio sulla poltrona". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Skytg24.