Pd: Boldrini lascia Leu per i dem, 'non è tempo di piccoli partiti'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Laura Boldrini lascia LeU e entra nel Pd. L'ex presidente della Camera annuncia la sua decisione in una intervista al quotidiano la Repubblica: "Vado con il Pd - spiega - perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare".

Inoltre, continua, "perché con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo. A forza di farlo rischiamo solo di estinguerci, mentre la destra va sfidata e contrastata con l'azione di un grande soggetto politico capace di incidere sulla società e che si batta contro ogni forma di disuguaglianza sociale, territoriale e di genere".

Boldrini spiega che "da tempo" aveva maturato questo passo, "perché già alle Europee avevo votato Pd. Poi con la crisi di governo siamo arrivati a oggi. Ho atteso che fossero scelti ministri e sottosegretari perché non volevo assolutamente che il mio passaggio potesse far pensare a qualcuno che miravo a qualche incarico", mette in chiaro.