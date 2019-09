Migranti: Di Maio, 'complimenti a Lamorgese ma attenzione a facili entusiasmi'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Credo che il fatto nuovo è che sul tema dei migranti stiamo ricevendo delle grandi aperture dagli altri Paesi europei, sul fatto che quando arrivano in Italia sbarcano in Europa e non in Italia soltanto e questo principio lo si sta cominciando ad affermare. Ho visto che la ministra Lamorgese ha parlato di passi concreti, le faccio i complimenti, ma dico a tutti: attenzione ai facili entusiasmi, perché se cominciamo a dire che chiunque può venire in Italia e viene redistribuito anche in altri Paesi europei si mette in moto il meccanismo per cui aumentano le partenze". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'Zapping' su Radiouno.