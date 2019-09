Pd: Zingaretti 'ora fase nuova' e apre a minoranza, ok a nuovi assetti/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Sulla scissione di Renzi tra i più duri è stato Guerini. "Credo sia un errore imperdonabile". Un giudizio che Zingaretti ha fatto suo senza ripeterlo: "La penso come Guerini ma lo lascio dire a lui altrimenti domani è il titolo dei giornali...". Piuttosto il segretario ha respinto l'idea che al Nazareno l'addio di Renzi sia stato vissuto come una liberazione.

"Io vorrei chiarire che non c'è stato un istante nel quale ho vissuto l'ipotesi di scissione come un elemento positivo o peggio una liberazione. Ma l'esatto opposto". Ricorda Zingaretti: "Anche a costo di critiche feroci ho fatto della tensione unitaria la cifra di questa segreteria". Per Orlando, "se c'era una cosa di cui non si avvertiva il bisogno in questo momento è una scissione". Le cui ragioni "nulla hanno a che vedere né con eventi storici, né con il dissenso politico né con l'esigenza di rafforzamento della maggioranza di governo. Rispondono, forse, a un malessere individuale e a legittime aspirazioni individuali e collettive".

Quindi, un passaggio sul governo: "Per quanto non possiamo che augurare successo all'ambizione di allargare il campo delle forze europeiste e democratiche, non possiamo non vedere come nell'immediato quella scelta finisca per avere un riverbero negativo sulla stessa esperienza di governo che abbiamo appena inaugurata". Infine, la legge elettorale. Per la prima volta c'è una posizione esplicita dei vertici dem sulla questione. E mette in discussione l'opzione proporzionale con correttivi che sembrava andasse per la maggiore. Dice Orlando: "Non si deve dare per scontato che l'unico sbocco possibile sia proporzionale se pur con correttivi".