Greta all'Onu: "Rischiamo estinzione e voi parlate di denaro"

New York, 23 set. (AdnKronos/Dpa) - "Siamo all'inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un'eterna crescita economica". A sferzare così i leader mondiali riuniti al summit dell'Onu sul clima è la giovane attivista svedeseGreta Thunberg.

In un appassionato intervento, con gli occhi umidi, la 16enne che ha mobilitato milioni di attivisti in tutto il mondo ha accusato i grandi leader di "non essere abbastanza maturi per dire come stanno le cose". "Se sceglierete di deluderci, non vi perdoneremo mai", ha aggiunto Greta fra gli applausi, parlando a nome delle giovani generazioni.