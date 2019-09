Vincenzo Onorato: "Sotto attacco fondi, la compagnia è sana"

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Onorato Armatori è sotto attacco da parte di fondi speculativi, con sede in paradisi fiscali, che mirano ad attaccare il patrimonio dell’azienda il cui valore supera il miliardo di euro". E' la denuncia che arriva dal patron del gruppo, Vincenzo Onorato, in un post su Facebook. "La Compagnia -sottolinea - è sana e solida e, come già comunicato agli investitori, i conti di quest’anno mostrano pressoché il raddoppio dei risultati dello scorso anno".

"Abbiamo sempre pagato con regolarità - prosegue Onorato - i nostri impegni nei confronti delle banche e degli investitori e, purtroppo, per questi fondi speculativi che ripeto, risiedono in paradisi fiscali, godiamo di buona salute con una flotta che si sta evolvendo e aumentando, anche e soprattutto con nuove costruzioni, sempre più orientata alla crescita e al benessere dei propri lavoratori. Confido nell’operato della Magistratura Italiana in difesa dei nostri diritti e, soprattutto, del Nostro Lavoro. Con Voi, come sempre", conclude.