Nomine: Starace, 'nessuna intenzione di andare ad Eni'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - L'ad di Enel Francesco Starace vorrebbe mantenere il suo incarico e non ha "nessuna intenzione" di andare all'Eni. Ad affermarlo secondo quanto riferisce 'Staffetta Quotidiana' è lo stesso Starace a margine di una tavola rotonda al 'Cortile di Francesco', l'evento organizzato ad Assisi dal Sacro Convento con la regia del cardinale Gianfranco Ravasi.

"Prima di tutto - sottolinea Starace - non considero una promozione andare all'Eni e non ho nessuna intenzione di andare all'Eni. L'ho già detto e lo ripeto. Non c'entro niente e non ho nessuna capacità da dare e non vedo perché dovrei essere messo in questa situazione".

L'Enel, rileva Starace, "mi piace molto, abbiamo tante cose da fare in Italia e nel mondo e sarei felice di rimanere". Starace, inoltre, sottolinea che i risultati ottenuti dal gruppo sono anche merito del Consiglio di amministrazione: "credo che parte delle cose che abbiamo fatto all'Enel siano dovute a me e alla struttura che abbiamo, al consiglio di amministrazione che ha lavorato molto bene".