Sanità: Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (3)

(AdnKronos) - In questi 80 anni, l'ospedale Niguarda ha affrontato numerose trasformazioni strutturali e organizzative che lo hanno reso un ospedale di riferimento regionale e nazionale. "Nonostante il periodo di difficoltà - spiega il presidente Fontana - dovuto ai vincoli di assunzioni, molti dipendenti dimostrano grande affetto accettando turni che potrebbero rifiutare. Questo dimostra l'eccellenza di questo ospedale lombardo".

All'epoca della costruzione furono i cittadini a contribuire all'edificazione dell'ospedale. "Secondo le stime - spiega il direttore Bosio - le spese per l'acquisto del terreno ammontavano a circa 100 milioni di lire. I cittadini donarono 75 milioni e 500 mila lire. Oltre due terzi dei costi per la realizzazione dell'ospedale furono finanziati da tanti benefattori e questo fa del Niguarda 'l'ospedale dei milanesi'. L'ospedale all'apertura aveva 1500 posti letto e oltre 775 posti per il personale di assistenza. I punti di forza erano all'epoca una maggiore attenzione al contenimento delle infezioni ospedaliere e una migliore organizzazione dello spazio".