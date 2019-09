Sanità: Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda

Milano, 23 set. (AdnKronos) - L'ospedale Niguarda di Milano compie 80 anni e la città si prepara a festeggiarlo con una serie di eventi. La struttura fu inaugurata il 10 ottobre del 1939 quando entrava la prima paziente affetta da colecistite acuta. Il calendario delle celebrazioni è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia in cui erano presenti il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore al Welfare, Giulio Gallera e il direttore generale dell'ospedale Niguarda, Marco Bosio. Fin dalla sua origine, l'ospedale è stato un modello di qualità e innovazione.

Milano "è fiera dell'ospedale Niguarda - ha detto il sindaco Sala -. Dell'ospedale mi piace la sua capacità di avere questa dimensione internazionale aperta al mondo, ma anche di essere attento alla realtà locale. Un po' come Milano. Questi festeggiamenti ci permettono di conoscere meglio il Niguarda e soprattutto i suoi uomini e le sue donne che lavorano in maniera coordinata, senza perdere la bussola, continuando a dare qualità ed eccellenza. Essere un'eccellenza significa essere in grado di vivere lo spirito della città".