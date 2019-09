Clima: Ogci, nuove iniziative per accelerare riduzione emissioni (2)

(AdnKronos) - Ogci Climate Investments, il fondo di Ogci da più di un miliardo di dollari americani, ha quasi raddoppiato il numero di investimenti in promettenti tecnologie pulite, durante il corso dell’anno. Il fondo ha adesso un totale di 15 investimenti nel suo portfolio. Climate Investments supporta attivamente le aziende in cui investe nel portare avanti i loro progetti; continua, inoltre, a cercare nuove opportunità nei propri settori di priorità.

"Stiamo aumentando la velocità, la portata e l’impatto delle nostre azioni a supporto dell’Accordo di Parigi", sottolineano in una dichiarazione congiunta i capi delle aziende che fanno parte di Ogci. "Accelerare la transizione energetica richiede azioni sostenibili e su larga scala, strade diverse e soluzioni tecnologiche innovative per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C. Siamo impegnati nell’incrementare i nostri sforzi di partner costruttivi con governi, società civile, business e altri stakeholder, lavorando insieme per arrivare a un’economia a emissioni net zero", rilevano.

"L’avanzamento verso il nostro obiettivo di intensità di metano ci rende fiduciosi che le azioni che stiamo intraprendendo portano a dei risultati. Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di intensità di metano di 0,25% entro il 2025. Incoraggiati dall’esperienza nel lavorare insieme per ridurre le emissioni di metano, stiamo attualmente lavorando all’obiettivo di ridurre entro il 2025 la media dell’intensità carbonica collettiva dell’insieme delle operazioni upstream oil & gas", sottolineano.