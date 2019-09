Calcio: striscione per Speziale omicida Raciti, M5S 'il Palermo prenda provvedimenti'

Una sfilata nella filiale di Intesa Sanpaolo: le PMI e la moda

Milano, 23 set. (askanews) - Dieci stilisti, cento outfit, uno storico palazzo di Milano nel giorno clou della settimana della moda meneghina. Nella filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano, tra Brera e piazza Scala, è andata in scena la sfilata "Next Trend", iniziativa del gruppo bancario che ha visto in passerella le creazioni di dieci marchi delle PMI italiane, provenienti da tutto il ...