Calcio: vedova Raciti, 'dispiaciuta per striscione ultras, Stato non abbassi mai guardia' (2)

(AdnKronos) - "Ci sono stati dei processi che sono durati sei anni - dice ancora Marisa Raciti - il percorso di giustizia è stato fatto. E' stato chiarito tutto e ognuno si assume le proprie responsabilità". Ma poi aggiunge: "La cosa., comunque, mi lascia indifferente. Dopo quello che è successo sono preparata. Può succedere in qualunque stadio italiano. C'è una parte della società civile che è violenta e va educata. Lo stato non deve mai abbassare lo sguardo".

Nel marzo scorso il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l'affidamento al servizio sociale e dichiarato inammissibile gli arresti domiciliari. Le richieste erano state avanzate dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera, che ha presentato ricorso in Cassazione. Il 'fine pena' per Speziale, condannato ad altri sei mesi per avere assistito a un allenamento del Catania mentre era sottoposto a Daspo, è previsto per aprile 2021. Attualmente è nel carcere di Caltanissetta. L'altro imputato, Daniele Natale Micale, condannato a 11 anni con la stessa accusa per l'omicidio di Filippo Raciti, è invece in semilibertà dal dicembre del 2017 per buona condotta. Per lui residuo pena da scontare è di circa tre anni.