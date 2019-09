Governo: Bernini (Fi), 'escalation di tasse giallorosse'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Che questo governo sarebbe stato una tassa micidiale per il Paese lo sapevamo, ma l’inizio è stato anche peggio del previsto: sulla spesa pubblica improduttiva non muoveranno un dito, ma in compenso stanno già inventando ogni giorno un nuovo balzello contro le categorie produttive e i risparmiatori". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Dai prelievi al bancomat alle merendine, dalle bevande ai biglietti aerei è tutta un’escalation per arrivare a un solo, inevitabile approdo: la patrimoniale giallorossa. Altro non ci potevamo aspettare dal governo delle quattro sinistre e delle mille tasse”, conclude.