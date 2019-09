Manovra: Conte, 'poche risorse ma daremo segnali su cuneo'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo alleggerire la pressione fiscale. Non abbiamo molte risorse, però già quest'anno stiamo lavorando per fare un segnale significativo sul cuneo fiscale" dal quale si possono "reperire risorse a favore dei lavoratori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce.