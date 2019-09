Umbria: fonti, tramonta ipotesi Di Maolo, non sarà candidata presidente

Roma, 22 set. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. Si lavora a un terzo nome per uscire dall'empasse. Stando ai rumors, sarebbe stata la presidente dell'Istituto Serafico di Assisi a fare un passo indietro. Di fatto è tramontata la sua candidatura, confermano fonti di primo piano all'Adnkronos.