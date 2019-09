Manovra: Conte, 'governo deve tirar fuori piano industriale'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle 'Giornate del Lavoro' organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1.

"Il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare queste crisi - dice il premier, seduto accanto a Maurizio Landini - L'interlocuzione diretta, ci sono degli strumenti ma sono dei palliativi. Quello che il governo deve tirar fuori è un piano industriale per l'Italia e già nella manovra stiamo cominciando a lavorare in questa direzione".