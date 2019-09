Università: Rizzo (M5S), 'buon lavoro al neo rettore di Catania'

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Un grande in bocca al lupo al neo rettore dell’università di Catania, Francesco Priolo, la cui elezione è stata ratificata, col decreto di nomina, dal ministro dell’Istruzione Fioramonti. A Priolo auguriamo un buon lavoro e di far dimenticare al più presto, con una gestione trasparente e con gli ottimi risultati che sicuramente saprà portare a casa, nell’interesse della città e della comunità scientifica catanese, le recenti tristi pagine che hanno portato l’ateneo etneo alla ribalta delle cronache". Così il presidente della Commissione Difesa della Camera Gianluca Rizzo (M5S).

"Mi auguro – ha aggiunto - di poter incontrare nelle prossime settimane il rettore per avanzare iniziative volte a potenziare l'offerta formativa nel territorio del calatino come, per esempio, la possibilità di recuperare, con finanziamenti dello Stato e dell'Ue, l'ex istituto tecnico agrario, oggi totalmente in stato di abbandono".