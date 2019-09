Rifiuti: emergenza discarica Bellolampo, da domani ripartono i camion da Palermo

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Ripartiranno già da domani i primi tir di rifiuti dalla discarica di Bellolampo a Palermo. Domani i camion si dirigeranno verso la Sicula Trasporti mentre la Oikos ha dato la sua disponibilità soltanto da lunedì 23 settembre. Ad annunciarlo è l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata dopo che oggi i nuovi controlli, alla presenza del Noe e dell'Arpa, effettuati sui carichi di rifiuti tornati indietro nella notte tra il 18 e il 19 hanno dato esito positivo. I camion erano stati respinti per una presunta "non conformità" dovuta a una presenza di organico superiore al limite del 15% fissato dalla normativa.

"Le nuove analisi ci hanno dato ragione - ha detto Norata - dando un risultato entro il limite previsto dalla legge, con una presenza di organico attestata al 11,8 %, quindi ampiamente entro i limiti consentiti, e confermando la regolarità del trattamento del nostro Tmb. Nonostante questa ulteriore conferma della correttezza del nostro operato, la Rap, facendo proprio l'invito ricevuto dall'amministrazione comunale ed in sintonia con la Regione, farà un ulteriore sforzo per fare ulteriori controlli ed interventi a garanzia della qualità dei rifiuti in uscita dall'impianto".