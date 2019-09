Inps: Ugl, 'bene Tridico su clausola sociale per lavoratori call center' (2)

(AdnKronos) - "Il presidente Inps Tridico, facendo proprie le richieste del sindacato, ha auspicato l’individuazione di una soluzione per tutti i 3025 lavoratori impattati dalla clausola sociale, nessuno escluso, e di un punto di incontro per gli operatori che dovranno trasferirsi di sede e, riconoscendo alle Aziende che investono nel Sud un importante ruolo di Responsabilità Sociale, di trovare soluzione anche per i lavoratori della ex Getek di Crotone, i quali in precedenza hanno operato sulla commessa Inps ma sono attualmente disoccupati", sottolinea.

"Come UGL Telecomunicazioni – conclude il segretario nazionale - siamo consapevoli dell’importanza di questo impegno che per il prestigio dell'Ente interessato e la consistenza numerica degli addetti coinvolti potrà trasformarsi in un eventuale accordo e diventare un punto di riferimento per i futuri cambi di appalto nel settore dei call center".