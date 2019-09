Umbria: Di Maio, 'patto civico per 'de-partitizzare giunte'**

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Sull'Umbria "tutte le questioni relative a nomi e contro-nomi li lascio a chi si sta confrontando. Per quanto mi riguarda, quella in Umbria è un'esperienza innovativa: come M5S siamo riusciti a fare in modo che i partiti facessero un passo indietro lasciando fare un passo avanti ai cittadini, perché, se riusciremo a creare questo patto civico, la nuova giunta non avrà gente dei partiti né del Movimento al suo interno". Lo afferma Luigi Di Maio, a margine di un evento ad Assisi, e rivendicando "un metodo" in grado di "de-partitizzare le giunte regionali".

"Ci sarà un candidato presidente civico indipendente che si creerà una propria giunta in base alle competenze che sceglierà", prosegue denunciando giunte "per troppo tempo" ostaggio "delle dinamiche dei partiti". Per il ministro agli Esteri e capo politico del M5S, dunque, il metodo innovativo da adottare è all'insegna del "no ai partiti nella futura giunta regionale".