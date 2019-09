Migranti: storia di Luca 'io espulso ingiustamente', Questura 'No, è irregolare' (2)

(AdnKronos) - Dalla Questura di Roma spiegano all'Adnkronos che Luca Neves "è un cittadino capoverdiano con il passaporto capoverdiano". "A 18 anni ha chiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione che scadeva nel 2007. Ma non c'erano le condizioni per il rinnovo e quindi da allora è un irregolare". Nel 2012 Luca Neves riceve anche il decreto di espulsione ma resta in Italia. Poi a giugno invia la richiesta per il permesso di soggiorno, "ma la sua richiesta è ritenuta irricevibile - dice ancora la Questura - Così ieri, quando si è presentato nei nostri uffici, è stato fermato, come prevede la legge. Perché irregolare". Alla fine è stato rilasciato con la misura dell'obbligo di firma in attesa della espulsione.