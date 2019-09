Sicurezza: Verona, nuova task force 'quartieri sicuri'

Verona, 20 set. (AdnKronos) - Una task force di 10 agenti scelti, dedicata esclusivamente al controllo del territorio, 24 ore su 24, per contrastare lo spaccio di droga, l’abusivismo e il degrado. E’ ‘Quartieri sicuri’ l’ultima novità della Polizia locale a favore della sicurezza cittadina, con un gruppo di agenti in azione sul centro storico come nei quartieri, in virtù anche delle segnalazioni che arrivano dai cittadini e che permettono interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.

Significativi i risultati delle prime due settimane di attività, che si è concentrata nelle zone più sensibili della città tra cui Veronetta, Borgo Venezia, Santa Lucia, Golosine, Zai. I numeri: 3 arresti (di cui due per spaccio di droga a carico di un nigeriano sorpreso in via Luzzati e di cittadino gambiano ai bastioni); sequestrati quasi 60 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, marjiuana, hashish; 549 pezzi di materiale rinvenuto (ombrelli, poncho, lucine ecc); 83 sequestri amministrativi di oggetti venduti abusivamente in occasione dei concerti (aste per selfie, fascette concerto); 123 persone identificate; 54 daspo urbani; 44 verbali di violazione al regolamento di polizia urbana; 6 soggetti foto segnalati; 12 persone di cui 3 minori segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti; 1 verbale per ubriachezza molesta; 1 decreto di allontanamento notificato; 1 controllo ad un edificio abbandonato in via Silvestrini; 2 esercizi pubblici controllati, in via XX Settembre e in via Golosine.

L’attività della nuova task force è stata illustrata dal sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e al comandante della Polizia locale Luigi Altamura. “E’ la prima volta che viene attivata una squadra speciale di agenti dedicata ad un servizio specifico – spiega il sindaco -, ma i risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Gli agenti lavorano sia in divisa che in borghese, di giorno e di notte, con massima attenzione anche ai quartieri e alle zone più sensibili. Fondamentali restano le segnalazioni dei cittadini, che permettono di intervenire immediatamente e soprattutto di risolvere sul nascere situazioni critiche”.