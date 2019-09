Sicurezza: Conte, 'è al centro agenda governo'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "La sicurezza dei cittadini e l'attenzione per le donne e gli uomini che la garantiscono è al centro dell'agenda di governo. L'impegno condiviso è quello di esercitare la delega per Difesa e Sicurezza e assumere le iniziative per finanziare gli straordinari per le Forze di polizia". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la riunione di questa mattina con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Alfonso Bonafede, e dell’Economia Roberto Gualtieri.