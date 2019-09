Assessore Turismo Puglia: "Fondi Ue in ottica Destination Management"

Roma, 20. (AdnKronos) - "E' indispensabile pensarsi nell’ottica del Destination Management, pensarsi come destinazione e considerare l’obiettivo di quella destinazione". Ad affermarlo è l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, a margine dell’appuntamento 'Fondi Europei: come utilizzarli al meglio per la crescita del Sud' organizzato da Manageritalia e Cida.

"In Puglia - sottolinea - abbiamo creduto in una strategia e fatto un piano. I risultati oggi si vedono. Dal 2015 al 2018 noi abbiamo un incremento del 44% degli arrivi e del 33% delle presenze di turisti stranieri. Ma un luogo da solo non è una destinazione. Serve che ci si organizzi per l’accoglienza e per la sua promozione. Noi stiamo lavorando su questo attraverso il nostro piano strategico".

"Stiamo lavorando a una legge specifica e la figura del Destination Manager sarà importate perché ci aiuterà ad organizzare meglio il lavoro di squadra e di rete. Ovviamente avere un’agenzia come Pugliapromozione ci agevola in tutto questo perché c’è già una struttura che può supportare questa funzione", conclude.