Milano: l'intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo

Milano, 19 set. (AdnKronos) - L'intelligenza artificiale ha portato a una rivoluzione del settore assicurativo. G-Evolution, società di servizi telematici che opera sul mercato B2B e B2C, partecipata al 100% da Groupama Assicurazioni, ha infatti annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con IBM (NYSE: IBM) per lo sviluppo delle soluzioni digitali che cambieranno il modo in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata nell’industria assicurativa. La collaborazione mette a fattor comune il know-how di G-Evolution e le principali competenze di IBM per la trasformazione strategica delle imprese attraverso le tecnologie più innovative come Internet of Things, Artificial Intelligence e Cloud ibrido. Nel corso degli ultimi due anni G-Evolution ha lavorato con IBM Services e con IBM Cloud Cognitive per sviluppare una piattaforma leader nel settore - basata sulla IBM Public Cloud che ne garantisce sicurezza, apertura e scalabilità - in grado di integrare e strutturare una miriade di dati provenienti da fonti differenti; dai core data in campo assicurativo, come i dati su polizze e sinistri, ai dati contestuali e storici, come quelli relativi alle condizioni meteorologiche, al traffico, e ai dati telematici.

Questa piattaforma ha anche permesso a G-Evolution di implementare modelli distintivi basati su intelligenza artificiale, rivelando insights relativi alla validazione delle collisioni, alle statistiche di guida, alle ricostruzioni avanzate di collisioni modulari, ai flag antifrode e al calcolo dei rischi. Attualmente G-Evolution sta sviluppando ulteriormente la piattaforma, utilizzando una combinazione di tecnologie IoT e di AI in tutto il suo ecosistema, in linea con il suo percorso per diventare una Cognitive Enterprise. Utilizzando e valorizzando dati proprietari e competenze specializzate, la società potrà rispondere sempre meglio ai nuovi comportamenti dei clienti e alle nuove aspettative da parte dei guidatori. La collaborazione con IBM favorirà, inoltre, un’accelerazione della trasformazione digitale di tutte le operazioni di Groupama Assicurazioni, analizzando gli insights per prevenire i rischi per il cliente e per fornire loro il livello assicurativo corretto.

G-Evolution, inoltre, sta acquisendo nuove e approfondite conoscenze grazie all'utilizzo di queste tecnologie e ai dati relativi al settore ora disponibili: la combinazione di questi due aspetti può aiutare le società a ridefinire la customer experience e a raggiungere livelli mai raggiunti di efficienza e velocità. Il primo ambito di sviluppo sarà focalizzato sul mercato verticale delle assicurazioni auto, in cui G-Evolution e IBM sono impegnate da due anni, e che ora coinvolgerà anche l’IBM Garage, la metodologia per favorire l’innovazione del settore, in una collaborazione mirata alla nascita di nuove idee e all’adozione di soluzioni scalabili nel settore assicurativo, al fine di migliorare l'esperienza complessiva del cliente. “Credo fermamente nella necessità di tornare ai fondamenti del mestiere dell'assicuratore per rinforzarlo e renderlo più solido. Per fare ciò, non occorre cominciare da zero, ma è necessario valorizzare le risorse e le competenze costruite in questi anni che hanno portato IBM e G-Evolution a mettere i dati al centro della scena e a sviluppare esperienze completamente nuove.” afferma Pierre Cordier, Amministratore Delegato di Groupama Italia, che considera le sfide associate a Intelligenza Artificiale e IoT un’opportunità per migliorare il processo di trasformazione di Groupama Assicurazioni.