Rifiuti: Palazzotto (Leu), 'commissione Antimafia convochi Musumeci e Orlando'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "La commissione Antimafia, di concerto con la commissione sul ciclo dei rifiuti, convochi in una audizione congiunta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sul collasso del sistema di raccolta e smistamento dei rifiuti in Sicilia, sulle anomalie volte a favorire interessi privati e per fare chiarezza sulle infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti". Ad avanzare la richiesta, in una lettera inviata al presidente dell'Antimafia Nicola Morra, è il deputato di Leu e componente della commissione parlamentare Erasmo Palazzotto.

"L'emergenza rifiuti in Sicilia e, in particolare, la criticità della situazione della città di Palermo richiedono un intervento immediato da parte del governo e del parlamento anche per evitare di compromettere seriamente l'equilibrio ambientale della Regione e di ledere il diritto alla salute dei cittadini siciliani - aggiunge - Il sindaco di Palermo e il presidente della Regione Sicilia, in maniera diversa, denunciano una volontà politica di mantenere nel caos l'intero ciclo dei rifiuti e, nel caso del sindaco di Palermo, anche di anomalie volte a favorire interessi privati".