Clima: Mattarella e gli altri capi Stato, 'agiamo insieme e rapidamente'**

Roma, 19 set. - (AdnKronos) - "Agiamo insieme, in modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica globale". E' questo l'appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’accordo di Parigi, richiamato nel testo della dichiarazione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato con altri Capi di Stato e di Governo, in occasione del Climate Action Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre.