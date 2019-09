Milano: cresce settore car sharing e veicoli elettrici, 775 imprese in città (2)

(AdnKronos) - Nel settore della meccatronica ci sono quasi 77mila imprese in Italia che si devono allineare alle nuove tecnologie, oltre 11mila in Lombardia e 3mila nella sola Milano, per un numero di addetti che in tutto il Paese supera quota 200mila unità (35mila addetti in Lombardia, 10mila a Milano, oltre 2.700 a Monza Brianza, quasi mille a Lodi). L’uso sempre più frequente di veicoli elettrici porterà alla nascita di nuove imprese e figure professionali specifiche che necessitano di un’adeguata formazione. Il seminario della Camera di commercio è volto ad informare gli addetti del settore sull’orientamento verso la transizione da una mobilità endotermica a una mobilità elettrica con riferimento alla regolamentazione regionale dello standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sull’opportunità di una specializzazione formativa per le imprese e tecnici già operanti e sull’autoimprenditorialità.

Sul fronte elettrico inoltre la Camera di Commercio, attraverso il proprio Ufficio Prezzi, rileva nei listini i prezzi dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici. Le colonnine di ricarica elettrica o stazioni di ricarica sono così monitorate al fine di poter analizzare l’andamento del settore. "Prezzi indicativi dei materiali per impianti elettrici e speciali" è il listino di riferimento nel settore degli impianti elettrici sulla piazza di Milano: la Camera di commercio ha costituito un tavolo tecnico ad hoc con le associazioni di categoria degli operatori di filiera (produttori, grossisti-istallatori, acquirenti).