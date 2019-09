Appalti: Bruno Bossio, 'bene voto su Sozzani, Pd resta garantista' (2)

(AdnKronos) - Ma non è che più del garantismo, ha contato qualche 'giochetto' politico nel segreto dell'urna? "Non credo. Tutti noi deputati -dice Bruno Bossio- siamo d'accordo sull'alleanza con i 5 Stelle come argine al sovranismo di Salvini. Anzi, proprio perché c'è questa consapevolezza, sono convinta che qualcuno di noi che magari era propenso a votare contro l'arresto, non l'abbia fatto per tutelare l'accordo con i 5 Stelle".

Il giustizialismo dei 5 Stelle potrebbe però portare a scontri in futuro con il Pd? "Non credo. I 5 Stelle stanno rivedendo molte posizioni che sembravano insormontabili, come sulle infrastrutture. E poi sicuramente tanti nel Movimento restano giustizialisti ma c'è anche un fermento garantista. Ieri in Transatlantico molti dicevano che era discutibile attribuire tutti i 46 'franchi tiratori' al Pd e che tra quei 46 potevano anche esserci anche 5 Stelle. Ecco credo che noi, da alleati, dovremmo fare di tutto per coltivare la pianticella del garantismo che comincia a germogliare nel M5S".