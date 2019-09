Governo: Castaldi con Di Battista contro Pd, 'farò mie battaglie ma da dentro'**

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Il neo sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, Gianluca Castaldi, condivide il duro post con cui Alessandro Di Battista ha sferrato un duro attacco al Pd, invitando il Movimento a non fidarsi dell'alleato di governo. "Farei un post identico - ammette Castaldi commentando la pagina Facebook dell'ex deputato M5S - cambiando solo l'ultimo passaggio: io da dentro (perché in questo momento mi trovo a combattere da dentro) farò le mie battaglie". Segue la parte finale del post di Di Battista: "Lo dico fin da subito. Non voglio destabilizzare nulla e nessuno, voglio solo esprimere le mie idee e sono sempre le stesse". Dunque Castaldi aggiunge: "Forza! Siamo cittadini prestati alle istituzioni, forza Ale, forza MoVimento, forza tutti noi".