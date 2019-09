"Piango solo all'idea", mamma Hunziker e le nozze di Aurora

(AdnKronos) - "Ormai stanno insieme da più di due anni...". Comincia così il post di Michelle Hunziker che su Instagram sogna il matrimonio della figlia Aurora. "Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli... un po' per scaramanzia, un po' perché ci si affeziona di 'bestia' e poi ti combinano i disastri, lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!! D'altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte" scrive la showgirl, condividendo uno scatto della coppia felice. "Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d'animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: 'Ma mamma piantalaaaaaaaaa.... non lo pensare neanche!!! C'è tempo!!!!!!. Io piango solo a pensarlo invece... ed è una emozione indescrivibile alla quale non rinuncio...tjè!!! ps: Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post @therealauroragram mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!".