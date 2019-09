Cinema: horror 'Cruel Peter' di Bisceglia e Malgarini sbarca in Usa

Roma, 18 set. (AdnKronos) - 'Cruel Peter', il nuovo film horror di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia, arriva nelle sale cinematografiche americane. Dopo il successo del thriller sovrannaturale 'The Haunting of Helena', conosciuto in Italia con il titolo 'Fairytale' ed entrato in classifica tra le pellicole più vendute al mondo nel 2014, i due registi firmano un altro film insieme. La Vertical Entertainment ha infatti acquisito i diritti di distribuzione di 'Cruel Peter' e lancerà il film nelle sale cinematografiche americane e on demand nei primi mesi del 2020.

Presentato in anteprima mondiale al 65esimo Taormina Film Festival, il nuovo film di Bisceglia e Malgarini racconta le vicende dell’archeologo britannico Norman Nash, trasferitosi a Messina per restaurare il Cimitero degli inglesi.Nella città dello Stretto verrà coinvolto insieme alla figlia Liz, in un agghiacciante mistero che dura dal 1908. La pellicola, un horror con toni da 'fiaba gotica', è prodotta da Francesco Romeres e Alessandro D’Amario per Taadaaa Entertainment, da Angelo Poggi per Makinarium (factory nota per i suoi contributi su titoli come Tomb Raider,Zoolander 2 e Ben Hur) e da Rai Cinema, con il sostegno della Sicilia Film Commission.

“Raccontiamo un’Italia fantastica - spiegano Bisceglia e Malgarini - di cui nessuno parlava più, ma verso la quale esiste un evidente interesse. Per noi è un motivo di orgoglio arrivare di nuovo negli Stati Uniti. È la dimostrazioneche siamo sulla strada giusta, che stiamo pensando e producendo un cinema che interessa un pubblico molto vasto”. Tra gli interpreti principali, gli attori inglesi Henry Douthwaite, Rosie Fellner ed Aran Bevan, e gli italiani Zoe Nochi, Katia Greco e Claudio Castrogiovanni.