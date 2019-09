Italia-Francia: Chalencon (Gilet gialli), 'con Macron amicone Di Maio rischia'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio sta scivolando verso sinistra" con la nascita di questo nuovo governo con tra M5S, Pd e Leu. "Per il Movimento 5 Stelle questa nuova alleanza è un po' un 'lascia o raddoppia'. Se Di Maio si avvicina troppo al presidente francese Emmanuel Macron, se non tiene la sua linea, penso che abbia da preoccuparsi a livello elettorale, rischia di perdere voti". Così all'AdnKronos Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli, che a febbraio scorso aveva incontrato in Francia l'allora vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro di Battista creando una crisi diplomatica tra Francia e Italia culminata con il richiamo a Parigi dell'ambasciatore Christian Masset.

Per Chalençon a Di Maio non conviene 'stringersi' troppo a Macron, che oggi a Roma incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il rischio per il Movimento 5 Stelle, sostiene il leader del gilet gialli, è perdere consensi elettorali. "Se Di Maio non tiene la linea che ci ha illustrato a febbraio scorso per due ore, in particolare sul tema dei migranti, rischia di perdere consensi. Sui migranti ci aveva detto che voleva impedire che la Francia e altri paesi europei continuassero a saccheggiare l'Africa e che era quindi necessario aiutare i paesi africani intervenendo localmente. Se cambia linea e diventa 'l'amicone' di Macron penso Di Maio si debba preoccupare".