Sicilia: Catalfamo, 'Fdi a fianco governo, da opposizione tentativi di strumentalizzazione'

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Sette miliardi di euro sono tanti e non sarà facili dipanarli, ma potevano essere molti di più considerando i 2,7 miliardi che sono già stati accordati con lo Stato. L’obiettivo, condivisibile e responsabile, è a questo punto sanificare le casse regionali e consegnare al prossimo governo, cosa che prima non è stata fatta, una situazione di normalità. Fratelli d’Italia sosterrà questo percorso e farà scudo rispetto ai tentativi maldestri dell’opposizione di strumentalizzare un momento di crisi che questo governo eredita proprio da quelle forze politiche che oggi fanno i bulli in Aula". Così il capogruppo all'Ars di Fdi Antonio Catalfamo.

"La situazione è chiaramente grave ma senza questa operazione non sapremmo realmente le sorti della nostra Regione e come ovviare senza tralasciare le emergenze rimaste - aggiunge - Un accertamento che, è bene ricordarlo, doveva essere fatto entro il 2015 dalla scorsa amministrazione regionale. Oggi invece assistiamo a passerelle e ad atteggiamenti ostruzionistici da parte di chi ha governato per anni a Roma e in Sicilia e se ne è lavato le mani". Plauso da parte di Fdi anche alla decisione del governo di attendere il giudizio di parifica della Corte dei Conti. "Ci sono altri disegni di legge che possono essere portati avanti in queste settimane" sottolinea Catalfamo.