Sicilia: Lupo (Pd), 'Ars paralizzata da finanziaria a puntate'

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci invece di governare continua a fare una strumentale opposizione a Crocetta. Riconosca piuttosto i suoi errori che hanno di fatto paralizzato il parlamento con una legge finanziaria a puntate". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo commenta le dichiarazioni rilasciate dal governatore durante la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo d'Orleans sulla situazione finanziaria della Regione.

"Aspettiamo che il presidente Musumeci riferisca in parlamento se è ancora in grado di realizzare il suo programma, in caso contrario ne tragga le conseguenze - aggiunge - Sappia che non può contare sui voti del Pd che è all’opposizione ed è pronto ad affrontare le riforme di cui la Sicilia ha bisogno, non certo quelle della sua giunta che riteniamo dannose per la Regione, a partire dalla riforma dei rifiuti". "Se Musumeci pensa di non avere i voti per attuare il suo programma -0 conclude - ne tragga le conseguenze e liberi la Sicilia dalla paralisi del suo governo".